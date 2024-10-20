В ЕАО мужчина убил кулаком 45-летнюю событильницу, флиртовавшую с его другом

Вечеринка 41-летнего Евгения и его возлюбленной 45-летней Татьяны в селе Кирга Биробиджанского района Еврейской автономной области закончилась смертью женщины. Об этом сообщает SHOT .

Евгений и Татьяна встречались. Однажды они позвали друзей к себе домой, чтобы отдохнуть и выпить. После вечеринки гости разошлись.

41-летний мужчина выпил слишком много, поэтому устроил возлюбленной скандал. Ему привиделось, что Татьяна флиртовала с одним из пришедших домой друзей. Из-за ревности Евгений ударил женщину в лицо.

Она оказалась на полу, из носа начала течь кровь. Через некоторое время у Татьяны и вовсе ухудшилось дыхание. Евгений пытался спасти женщину массажем сердца, но не смог.

Мужчина сделал вывод, что Татьяна умерла из-за «паленого алкоголя». Он посчитал, что тоже вскоре погибнет из-за этого, поэтому написал предсмертную записку. Затем лег рядом с трупом и уснул.

На следующее утро Евгений проснулся. Он позвонил сотрудникам правоохранительных органов и рассказал о случившемся.

Тело Татьяны проверяют судмедэксперты. Евгений задержан.

Ранее сообщалось, что наркоман-извращенец бил 16-летнюю девушку в Карелии. Также он удерживал даму у себя дома и насиловал.