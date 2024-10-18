Наркоман-извращенец бил и насиловал 16-летнюю девушку в Карелии

В Петрозаводске 30-летний парень-наркоман преследовал 16-летнюю девочку, удерживал ее у себя дома, избивал и насиловал. Тревогу забила мать подростка, когда дочь стала замкнутой и перестала ночевать у себя, сообщает «Daily Карелия» .

Мать школьницы обратилась в благотворительный фонд «Мама-Дом», где рассказала о произошедшем. Женщина долго не могла выяснить у дочки, кто ее парень, а потом все же добилась правды. Как выяснилось, парню 30 лет и он наркозависимый.

«Более того, насильно удерживает девочку у себя дома по несколько дней, угрожает ей, бьет и совращает ее», — рассказали в фонде.

В полиции семье не помогли. Мать перевела девочку на домашнее обучение, школьница не подходила к окну и не выходила из квартиры. В итоге наркоман смог ворваться в квартиру с ножом. Он угрожал, что убьет всю семью, если девочка не будет с ним.

После инцидента семья переехала в съемную квартиру и обратилась в Следственный комитет. Через несколько дней преступника арестовали, а мать с дочерью четыре месяца прожили в кризисном центре, где им оказывали юридическую и психологическую поддержку.

Ранее 36-летний мужчина, находясь под воздействием наркотических веществ, поджег свою девушку. Пострадавшая попала в реанимацию.