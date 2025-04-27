В двух российских регионах объявили ракетную опасность
Ракетная опасность практически одновременно была объявлена в Орловской и Брянской областях, сообщают местные власти.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал о ракетной опасности в регионе в 3.08 мск в Telegram-канале.
Минутой позже была объявлена ракетная опасность и в соседней Брянской области.
Ранее Киев в очередной нарушил договоренности Москвы и Вашингтона о паузе в российско-украинских ударах по энергообъектам. За прошедшие сутки ВСУ совершили шесть атак на энергообъекты в четырех регионах России.