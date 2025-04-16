Украина вновь нарушила энергоперемирие, атаковав объекты в четырех регионах РФ

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Минобороны: ВСУ за сутки совершили шесть атак на энергообъекты России

Киев в очередной нарушил договоренности Москвы и Вашингтона о паузе в российско-украинских ударах по энергообъектам. За прошедшие сутки ВСУ совершили шесть атак на энергообъекты в четырех регионах России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Под огнем оказалась энергетическая инфраструктура в Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областях.

В Херсонской области украинский беспилотник совершил налет на Сивашскую ветроэлектростанцию, в результате чего объект снизил мощность на 30 МВт. В Курской области из-за дрона ВСУ оборвало провод, что привело к отключению высоковольтной линии Камыши — Мурыновка — Кировская, принадлежащей местному филиалу «Россетей Центр».

В Белгородской области во время украинского обстрела отключилась выосокопльтная линия Красная Яруга — Теребрено (местный филиал «Россети Центр»). Из-за этого электричество пропало у примерно 17,4 тысячи потребителей в Грайворонском районе. Позже украинский дрон сбросил боеприпас на трансформатор электроподстанции «Красная Яруга». В результате этого четыре населенных пункта Краснояружского района остались без света.

В Брянской области из-за налета БПЛА оказалась сильно повреждена электроподстанция «Андрейковичи». В результате последующей атаки также отключилась высоковольтная линия «Брянскэнерго», что привело к перебоям с электричеством в Подывотье Севского района.

15 апреля Минобороны России также докладывало об очередных нарушениях Украиной договоренностей об энергоперемирии.