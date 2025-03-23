В двух аэропортах России ограничили полеты
План «Ковер» ввели в аэропортах Волгограда и Саратова
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Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Саратова и Волгограда из-за соображений безопасности, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали сразу три региона на юге России. В Волгоградской и Астраханской областях предварительно обошлось без пострадавших. В Ростовской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина.