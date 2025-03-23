В двух аэропортах России ограничили полеты

сегодня в 06:26

План «Ковер» ввели в аэропортах Волгограда и Саратова

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Саратова и Волгограда из-за соображений безопасности, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали сразу три региона на юге России. В Волгоградской и Астраханской областях предварительно обошлось без пострадавших. В Ростовской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина.