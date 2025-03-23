Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область

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Человек погиб при атаке украинского беспилотника в Ростовской области

Один человек погиб при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Личность погибшего установить не удалось. На месте работают специалисты экстренных служб, уточнил врио губернатора..

Ранее сообщалось об атаке беспилотников ВСУ на НПЗ в Волгоградской области. Местные жители рассказали о пяти мощных взрывах в небе над городом.