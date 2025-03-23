Система ПВО сработала в Волгограде
В Волгограде прогремели взрывы
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В Волгограде прогремело не менее пяти мощных взрывах над городом, сообщает Telegram-канал Mash.
Жители города сообщают о работе ПВО. По предварительным данным, были сбиты украинские беспилотники на подлете к местному нефтеперерабатывающему предприятию.
Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и нескольких регионах Украины на фоне объявленной воздушной угрозы.