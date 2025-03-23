В Киеве прогремели взрывы
В Киеве и пригороде прогремели взрывы
В Киеве и пригороде украинской столице городе Вышгороде прогремели взрывы, сообщает РИА Новости.
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в публикации Telegram-канала «Общественного», на которое ссылается российское агентство.
Взрывы ночью в воскресенье также произошли в Киевской области, в частности, в городе Вышгороде. Мониторинговые каналы также пишут о воздушных атаках в Запорожской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.