В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве и пригороде прогремели взрывы

В Киеве и пригороде украинской столице городе Вышгороде прогремели взрывы, сообщает РИА Новости .

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в публикации Telegram-канала «Общественного», на которое ссылается российское агентство.

Взрывы ночью в воскресенье также произошли в Киевской области, в частности, в городе Вышгороде. Мониторинговые каналы также пишут о воздушных атаках в Запорожской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.