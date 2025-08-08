сегодня в 01:59

В ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти пострадали семь человек

На 22-м километре автодороги «Кола» в Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали 7 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и региону.

Отмечается, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе, 15-летний подросток. Еще четверо — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

