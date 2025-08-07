Как в «Пункте назначения»: грузовик с бревнами перевернулся на дороге в Москве

Грузовик с бревнами перевернулся у метро в Москве

Рядом с московской станцией метро «Верхние Лихоборы» произошла авария с участием груженого бревнами грузовика, который перевернулся прямо на дороге. По словам очевидцев, водитель большегруза не пострадал и смог самостоятельно выбраться из кабины, сообщает «Осторожно, Москва» .

Судя по кадрам с места происшествия, после ДТП грузовик упал набок, из него вывалилась часть бревен.

На место автоаварии уже прибыли сотрудники дорожной полиции. Сведений о наличии пострадавших не поступало.

Прочие подробности ДТП выясняются.

