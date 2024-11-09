сегодня в 23:20

В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали россияне

На юге Синайского полуострова в Египте произошло ДТП, в результате которого пострадали более 35 иностранных туристов. Среди пострадавших есть россияне, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский новостной портал Cairo24.

Автоубс перевернулся в Рас-Сидре на юге Синая перевернулся автобус. На место происшествия выехали машины скорой помощи.

Известно, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист, а также туристы из Казахстана и Азербайджана.

Ранее на внутренней стороне 24 км МКАД рядом со съездом № 25 произошло массовое ДТП. Несколько машин столкнулись и опрокинулись.