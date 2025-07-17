Межнациональный культурно-образовательный проект «Мы-Россия» открыли в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор ФГБУ «Дом народов России» Анна Полежаева открыли культурно-образовательный проект «Мы-Россия» в Омске, сообщает ФАДН РФ в Telegram-канале .

Цель проекта — развитие межнационального взаимодействия, формирование гражданской идентичности и поддержку молодежных инициатив. Участников ждут образовательные лекции, мастер-классы и практикумы, которые проводят известные медиа-специалисты, блогеры и общественные деятели.

Выступая на церемонии открытия, губернатор Омской области отметил особую роль молодежи в укреплении единства страны и сохранении исторических и культурных традиций.

«На территории Омской области живут представители 135 национальностей. Мы вместе отмечаем все праздники, участвуем в общих проектах, у нас сильны традиции взаимоуважения, добрососедства и поддержки, уважения к культуре каждого. Это — наша гордость и наш общий ресурс», — сказал Хоценко.

Полежаева добавила, что на форуме поговорят «о ценностных ориентирах, о нашем общем компасе». Она отметила, что дружба — это ключевая ценность, объединяющая народы России.

«И я абсолютно уверена: мы вместе сможем реализовать важнейшие проекты — и в этом, и в следующем году», — сказала директор ФГБУ «Дом народов России».

Проект, который проходит в этом году 17–18 июля, завершится «Парадом Регионов». В торжественном шествии примет участие молодежь, общественные деятели, представители национальных автономий в традиционных костюмах, волонтеры и военный оркестр. Также по главной улице Молодежной столицы страны 2025 года пронесут 100-метровый флаг России.