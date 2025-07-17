сегодня в 21:59

В России могут ввести ограничения на использование зарубежного ПО и мессенджеров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по ограничению использования программного обеспечения и сервисов из недружественных стран. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам встречи с представителями бизнеса.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в РФ программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — указано в поручении.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. До 1 сентября он должен будет представить доклад.

Кроме этого, глава государства поручил правительству «рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения» также до 1 сентября.

Ранее Госдума запретила искать в Сети заведомо экстремистские материалы и передавать SIM-карты другим другим людям. За нарушения россиян будут штрафовать. Важно, что если при совершении преступления использовался VPN-сервис, то это считается отягчающим обстоятельством.