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Несколько автомобилей столкнулись рано утром на МКАД и опрокинулись

На внутренней стороне 24 км МКАД рядом со съездом № 25 произошло массовое ДТП. Несколько машин столкнулись и опрокинулись, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 05:00 движение было затруднено на участке длиной 300 м. Можно было ехать только по одной полосе из 5.

Движение восстановили уже в 05:17. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего пока выясняется.

Ранее три грузовика столкнулись на внешней стороне 41 км МКАД. Движение было затруднено.