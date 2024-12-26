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В ДТП с автобусом на улице Бардина в Москве пострадали три человека

Коммерческий автобус столкнулся с мачтой освещения на юго-западе Москвы. В результате аварии пострадали три человека, сообщает РИА Новости .

ДТП произошло около 21.50 на улице Бардина. По предварительной информации, водитель автобуса 119-го маршрута коммерческого перевозчика не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В результате пассажир, находившийся в салоне автобуса, упал. Всего пострадали три человека.

Вечером 26 декабря на внешней стороне третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле произошло ДТП, которое спровоцировало затор.