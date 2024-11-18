В Донбассе освободили Новоалексеевку

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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новоалексеевки

Российские войска освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. ВС России продолжают продвигаться по линии фронта под Донецком, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Новоалексеевку взяли под контроль солдаты группировки войск «Центр» российской армии. Бойцы также поразили воентехнику и боевиков 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны ВСУ.

По данным на 18 ноября, с начала СВО российские войска поразили 648 самолетов, 283 вертолета, более 36 000 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов армии Украины и другую военную технику противника.

Ранее российские войска освободили Макаровку в ДНР.