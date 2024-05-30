В Домодедове задержали дебошира, пытавшегося разгерметизировать салон самолета

Сотрудники полиции задержали пассажира рейса Ереван — Москва, который во время полета пытался открыть дверь и агрессивно вел себя в отношении бортпроводников. Мужчину арестовали на 7 суток, а затем его выдворят из страны, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Бортпроводникам и пассажирам удалось оттеснить авиадебошира от двери и связать ему руки пластиковыми стяжками. Задержанный был доставлен в отделение полиции в столичном аэропорту Домодедово. От медосвидетельствования на наркотики мужчина отказался.

«Дебошир привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста на 7 суток с административным выдворением за пределы РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее стало известно, что в России хотят создать единый реестр авиахулиганов. Российские авиакомпании по закону могут не пускать в самолет «заведомо агрессивного пассажира».