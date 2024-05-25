В России хотят создать единый реестр авиахулиганов

Депутат ГД Школкина считает, что в РФ нужно создать единый реестр авиадебоширов

Первый зампред думского комитета по экономической политике Надежда Школкина считает, что в России нужно сформировать новый реестр, куда нужно занесены всех авиадебоширов. Законодатель пояснила, что соответствующие списки, которые ведут авиакомпании, пока не синхронизируются и это нужно исправить, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Школкина утверждает, что из-за не синхронизации перечней нарушителей дебоширы могут снова и снова летать на лайнерах разных перевозчиков и уже там повторять свои правонарушения.

Парламентарий также напомнила, что авиакомпании по закону могут не пускать в самолет «заведомо агрессивного пассажира».

По словам Школкиной, с соответствующим предложением она уже обратилась в адрес вице-премьера РФ Виталия Савельева.