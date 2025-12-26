В Домодедове двое школьников готовили нападение на школу

В Домодедово силовики предотвратили нападение на школу. Двое несовершеннолетних планировали атаку на образовательное учреждение, причем один из злоумышленников являлся учеником этой школы, сообщает «МК: срочные новости» .

По замыслу подростков, жертвами должны были стать дети младших классов. Оба задержанных состояли в тематических сообществах мессенджера Telegram, где пропагандируются насильственные действия и обсуждаются случаи вооруженных атак на учебные заведения.

Молодые люди вышли на связь с участником одного из таких каналов, попросив его помочь с подготовкой. Собеседник охотно откликнулся на просьбу и предоставил необходимые рекомендации. Более того, злоумышленник отправил подросткам посылки, в которых находились холодное оружие — ножи и топоры. Он также обещал в дальнейшем передать им огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Правоохранительные органы предотвратили готовящееся преступление в учебном заведении. Несовершеннолетние планировали повторить действия стрелка, напавшего ранее на Успенскую школу.

Задержание произошло в момент, когда подозреваемые забирали опасную посылку. Оперативники из управления ФСБ взяли молодых людей под стражу прямо на месте получения груза. Следствие установило, что злоумышленники намеревались вести съемку своих действий, об этом свидетельствует содержимое посылки.

Ранее сообщалось, что в Одинцове школьник устроил резню в образовательном учреждении. В результате его действий погиб мальчик. Злоумышленника уже арестовали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.