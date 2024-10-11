В Долгопрудном обезумевший сосед расстрелял семейную пару из-за парковки
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В микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном мужчина расстрелял супружескую пару, которая выгуливала собаку. Муж скончался на месте, а жене удалось скрыться от убийцы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Следователи следственного отдела по городу Мытищи расследуют шокирующее убийство. 52-летний мужчина неожиданно напал на семейную пару. Он не менее 5 раз выстрелил в супругов. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина скрылась в лесополосе, ее госпитализировали. Тело нападавшего нашли недалеко, он покончил с собой.
По одной из версий, убийство произошло из-за конфликта по поводу парковочного места. Криминалисты работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Согласно данным SHOT, убийство совершил сосед пары Алексей В. У погибшего Юрия и пострадавшей Ирины трое несовершеннолетних детей.
Ранее стало известно, что мужчина через школьный чат угрожал убить ученика младших классов в Московской области. Следствие возбудило по данному факту уголовное дело об угрозе убийством.