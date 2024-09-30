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Мужчина через чат угрожал убить школьника в Подмосковье

Мужчина через школьный чат угрожал убить ученика младших классов в Московской области, сообщает Информационный центр СК России .

Жительницы поселка Дрожжино опубликовала в социальных сетях видеообращение к представителям общественной организации. По словам женщины, некий мужчина угрожал убийством ее сыну, ученику младших классов. Происходило это все в школьном чате.

При этом, по словам обеспокоенной родительницы, должностные лица компетентных органов не приняли никакие меры, чтобы привлечь мужчину к ответственности.

Следствие возбудило по данному факту уголовное дело об угрозе убийством. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования дела.

Ранее стало известно, что 13-летний мигрант держит в страхе всю гимназию в Мытищах. Он бьет сверстников и угрожает их семьям.