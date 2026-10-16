Семьи Одинцовского округа пригласили на Всероссийский спортивный конкурс

Семьи Одинцовского округа могут подать заявки на конкурс «Самая спортивная семья России» до 18 октября. Участникам предлагают шесть основных номинаций и одну творческую, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс «Самая спортивная семья России» предлагает участникам из Одинцовского округа выбрать одну из шести основных номинаций. «Молодая семья на спорте» предназначена для пар без детей, «Папа, мама, я — спортивная семья!» — для семей с детьми, «Семейная сборная» — для больших семей и нескольких поколений.

В номинации «Спорт без границ» могут участвовать семьи, в которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья. «Семья — опора страны» адресована семьям участников боевых действий, а «Семейный маршрут» — любителям совместных походов, прогулок и спортивных поездок.

Специальная творческая номинация «Я воображаю спорт!» включает конкурс рисунков, стихов и танцев. Победители получат ценные призы и сертификаты на покупку спортивных товаров. Заявки принимаются до 18 октября на сайте.

«Самая спортивная семья России» — семейный фестиваль министерства спорта России и «Комсомольской правды», который объединит активные семьи со всей страны.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.