Баскетболисты «Химок» обыграли уфимское «Динамо» в Суперлиге

«Химки» удержали победу над уфимским «Динамо» в упорном матче, исход которого оставался открытым до последних секунд. Счет по четвертям — 17:20, 15:14, 28:19, 14:17. Решающей стала третья четверть, в которой хозяева создали отрыв. В заключительном отрезке гости попытались отыграться, но химчане сохранили преимущество.

Самым результативным игроком победителей стал Иван Прокопенко — 16 очков. Владислав Шарапов набрал 12 очков и сделал 8 подборов, Виктор Заряжко — 11 очков, 5 подборов и 3 перехвата. На счету Дениса Левшина 10 очков, 3 подбора и 3 перехвата, Александра Захарова — 8 очков и 6 подборов.

«Игра получилась непростой, но ребята проявили характер, выдержку и настоящее стремление к победе. Именно в таких матчах закаляется команда и рождаются большие результаты», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Она поздравила игроков и тренерский штаб с победой и поблагодарила болельщиков за поддержку.

22 октября «Химки» сыграют на выезде с «Динамо» из Грозного, 25 октября — с ЦСКА-2. Затем команда проведет два домашних матча: 2 ноября примет ЧБК из Челябинска, а 5 ноября — «Металлург» из Магнитогорска.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.