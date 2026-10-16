Музей «Новый Иерусалим» проведет встречу с куратором «Особой кладовой»

Ведущий научный сотрудник художественного отдела музея «Новый Иерусалим» в Истре Лариса Черненилова 17 октября познакомит гостей с экспозицией «Особая кладовая» и ответит на вопросы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Встреча с Ларисой Михайловной Чернениловой, куратором постоянной экспозиции «Особая кладовая», пройдет 17 октября в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в муниципальном округе Истра. Начало в 13:00, возрастное ограничение — 12+. Гости познакомятся с ключевыми экспонатами и смогут задать вопросы.

«Особая кладовая» — подраздел постоянной экспозиции «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI — начала ХХ века». Здесь представлены изделия из драгоценных металлов, памятники русского лицевого и орнаментального шитья, предметы церковного обихода работы мастеров Серебряной и Золотой палат Московского Кремля XVII века, произведения русских мастеров эмали и светское бытовое серебро.

Значительную часть коллекции составляют предметы из ризницы Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, на территории которого первоначально располагался музей. В годы Великой Отечественной войны их успели эвакуировать в Алма-Ату, благодаря чему собрание сохранилось почти полностью. Сейчас музей стремится максимально полно представить сохраненную коллекцию, которая в послевоенное время никогда не выставлялась.

Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

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