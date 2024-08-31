В Долгопрудном ликвидировали очередную «резиновую» квартиру

В Долгопрудном Московской области возбудили уголовное дело против хозяина квартиры, нарушившего миграционное законодательство, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участковые уполномоченные полиции проверили квартиру на Лихачевском шоссе.

Выяснилось, что 43-летний хозяин квартиры поставил на миграционный учет восемь иностранных граждан, но мест для временного проживания им не предоставил.

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.