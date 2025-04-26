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В ДНР при атаке БПЛА ВСУ пострадал мирный житель

В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на село Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадал мужчина, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале .

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

При атаке ВСУ 4 жилых дома получили повреждения.

По словам Пушилина, при атаках применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.

Ранее подразделения «Центральной» группировки российских войск в ходе активных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).