Российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Богдановка в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки российских войск в ходе активных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и боевой технике тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также бригад беспилотных систем и нацгвардии вблизи Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья в ДНР, а еще Межевой и Новоподгородного в Днепропетровской области.

В оборонном ведомстве добавили, что потери киевского режима составили около 410 бойцов ВСУ, боевая бронемашина, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Южная» освободили от ВСУ населенный пункт Тарасовка в ДНР.