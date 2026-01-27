В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги в области раздались взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по 149 объектам на территории Украины, в числе которых были предприятия по сборке беспилотников.

