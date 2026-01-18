сегодня в 13:11

Российские войска ударили по предприятиям по сборке БПЛА на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по 149 объектам на территории Украины, в числе которых были предприятия по сборке беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

По данным ведомства, атаки проводились с использованием боевых самолетов, ударных дронов, ракетных установок и артиллерии.

Под удар попали заводы, где собирают украинские дальнобойные беспилотники. Также были поражены энергетические объекты и транспортная инфраструктура, которыми пользуются украинские военные. Кроме того, удары наносились по местам временного размещения украинских войск и иностранных наемников.

Тем временем военнослужащие группировки «Восток» продолжают наступление, углубляясь на позиции противника. Российские войска нанесли удары по украинским позициям в нескольких районах.

В Запорожской и Днепропетровской областях пострадали подразделения ВСУ возле девяти населенных пунктов, включая Риздвянку, Зализничное и Маломихайловку. Под удар попали бойцы двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, механизированных частей и морской пехоты.

Группировка «Днепр» атаковала украинские формирования у Орехова и Магдалиновки в Запорожской области, а также возле Антоновки в Херсонской области. Там действовали подразделения механизированной, горно-штурмовой бригад и береговой обороны ВСУ.

Системы ПВО уничтожили в воздухе 220 дронов, а также шесть авиабомб с системой наведения. Кроме того, были перехвачены девять ракет американских установок HIMARS.

