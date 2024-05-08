В день инаугурации Путина на Красной площади задержали громко молящегося брокера

Московская полиция в день инаугурации Владимира Путина вечером на Красной площади задержала мужчину, который громко молился и приставал к прохожим, пишет МК.ru .

Стражи порядка сначала посчитали, что мужчина хочет провести какой-то перфоманс, связанный с инаугурацией Владимира Путина, но позднее выяснилось, что он просто сошел с ума. По словам супруги задержанного, он является брокером, который последние четверо суток не спал и нервно себя вел.

Через какое-то время мужчине все-таки удалось заснуть, но всего на 40 минут. Он проснулся встревоженным и, не обращая внимание на вопросы супруги и попытки его остановить, побежал в район Красной площади, где начал громко молиться и каяться.

В итоге мужчину задержали и увезли в психиатрический диспансер. Медики диагностировали у него галлюцинаторно-параноидальный синдром.

О проблемах на его работе супруга ничего не знала — мужчина берег ее психологическое здоровье из-за беременности.