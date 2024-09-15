В деле погибших бойцов Гудвина и Эрнеста нашелся выживший свидетель
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Найден один выживший из группы, в составе которой были погибшие во время штурма в зоне спецоперации бойцы с позывными Гудвин и Эрнест, сообщает aif.ru.
Ранее в зоне СВО погиб бывший глава подразделения воздушной разведки ДНР Дмитрий Лысаковский (позывной Гудвин). Он выполнял задание в составе штурмгруппы. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов взял расследование данного дела на личный контроль.
Выживший свидетель — военный с позывным Сократ. Он служил в том же подразделении БПЛА. В ходе штурма боец был ранен, позднее его эвакуировали.
Тела погибших членов штурмгруппы также эвакуировали.