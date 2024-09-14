Белоусов поручил разобраться в гибели военных с позывными Эрнест и Гудвин

Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов получили распоряжение от министра обороны России Андрея Белоусова разобраться в обстоятельствах гибели военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин, сообщила пресс-служба Минобороны РФ .

«Совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа», — говорится в сообщении ведомства.

Ход проверки Белоусов взял на личный контроль.

Ранее сообщалось, что Гудвин погиб в зоне СВО на Донбассе, когда отправился выполнять боевое задание. Недавно он поступил на службу в штурмовое подразделение.