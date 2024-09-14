МК: в зоне СВО убит экс-глава воздушной разведки ДНР Лысаковский
Бывший командующий воздушной разведкой Донецкой Народной Республики Дмитрий Лысаковский был убит в зоне СВО. Об этом сообщает МК.
Военнослужащий носил позывной «Гудвин». Недавно его отправили служить в штурмовое подразделение. Он погиб, когда выполнял приказ в зоне СВО.
«Гудвин» служил в армии ДНР еще с октября 2014 года. В последние годы курировал сбор гуманитарной помощи и денег для солдат.
Также СМИ сообщают о том, что Лысаковский в 2019 году стал фигурантом уголовного дела. Тогда сотрудники правоохранительных органов расследовали попытку рейдерского захвата здания.