В деле о зверском убийстве экс-мэра Самары появились новые подозреваемые

По делу о зверском убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги появились новые подозреваемые. Это 56-летняя Светлана и 25-летний Дмитрий Метревели. Им предъявили заочное обвинение, сообщает Mash .

Светлана из-за рубежа координировала убийство экс-мэра и его жены. Она давала внучке Тархова и племяннику Дмитрию советы и указания. После совершения преступления Дмитрий также покинул Россию.

Следуя указаниям женщины, Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели заморозили убитых с помощью азота, расчленили тела и разбросали их по контейнерным площадкам Самары.

До этого в убийстве обвиняли только внучку. Ее признали вменяемой. Сама Екатерина созналась в преступлении. Она рассказала, что отравила родственников, а ее сообщник расчленил тела.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги стало известно только 5 февраля. Правоохранители задержали внучку бывшего градоначальника. Екатерине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).