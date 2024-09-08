В деле о некачественных армейских сухпайках могут появиться новые обвиняемые

Свидетелям по делу об армейских сухпайках могут предъявить обвинения

Свидетелям в Минобороны по делу о поставках в российскую армию некачественных сухпайков могут предъявить обвинения, пишет ТАСС .

«Несколько человек из числа руководящих работников Минобороны допрошены по делу как свидетели… Им могут быть предъявлены обвинения», — сказано в сообщении агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Министерство обороны России стало потерпевшей стороной по уголовному делу о присвоении средств в размере не менее 1,3 млрд рублей по контракту о поставке сухпайков.

По данному делу 26 июля был арестован экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и бывшие топ-менеджеры компании Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.