Минобороны признали потерпевшей стороной по делу об армейских сухпайках

Министерство обороны России стало потерпевшей стороной по уголовному делу о присвоении средств по контракту о поставке сухпайков, пишет ТАСС .

Бывшие топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината, используя поставки индивидуальных рационов питания, присвоили денежные средства Минобороны, указано в публикации.

«Потерпевшая сторона — Министерство обороны России. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», — передаёт агентство.

Общий ущерб составляет не менее 1,3 млрд руб.

Бывших руководителей предприятия Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову обвиняют в продаже 9 млн пайков в российские войска по завышенной стоимости. Они арестованы.

По данному делу 26 июля также был арестован экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.