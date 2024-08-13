В Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для армии

В квартире в Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Обыски прошли еще в апреле. На их проведении настаивало следствие, так как в этой квартире могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, которые имели значение для уголовного дела.

20 апреля суд арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Согласно данным следствия, Михайленко обвиняют в продаже 9 млн пайков в российские войска по завышенной стоимости. Государству был нанесен ущерб на 1,3 млрд рублей.

По данному делу 26 июля был арестован экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Его подозревают в коррупции при заключении контрактов. Счета генерала арестованы. Со следствием военный сотрудничает, свою вину отрицает.