В деле генерала Попова появился второй фигурант

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Гражданский был отправлен в СИЗО по делу о мошенничестве генерала Попова

Гражданское лицо отправили в СИЗО по делу о мошенничестве арестованного генерала Ивана Попова, пишет ТАСС .

«В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо», — пишет агентство со ссылкой на источник.

При этом информации о втором фигуранте нет.

Известно, что арестованный уже дал показания, ему предъявили обвинение в мошенничестве.

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов подозревается в причастности к хищению свыше 1700 тонн металлопроката на сумму 130 млн рублей. Свою вину военный отрицает.