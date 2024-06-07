«За душой только кредиты и долги»: генерал Попов заявил, что воевал, а не воровал

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Арестованный генерал Попов: у меня нет ничего, кроме долгов и кредитов

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов отрицает вину в деле об особо крупном мошенничестве, по которому его арестовали. Во время обжалования своего ареста он заявил, что у него «за душой ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет вообще», сообщает «ФедералПресс» .

Жалобу Попова рассматривали во 2-м Западном окружном военном суде. В ходе заседания офицер настаивал на своей невиновности.

«Я из окопов не вылезал и построил устойчивую оборону, которая стала переломом, а не занимался хищением», — заявил бывший командующий 58-й армией.

Следователи инкриминируют Попову причастность к хищению свыше 1700 тонн металлопроката, который планировалось задействовать в возведении инженерных оборонительных сооружений. Ущерб от хищения, по данным следствия, превысил 130 млн рублей.

Суд отклонил жалобу Ивана Попова и оставил его в следственном изоляторе (СИЗО).

Генерал Попов обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).