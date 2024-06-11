В Дании задержали россиянку по подозрению в шпионаже
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По информации датского издания DR.dk, в стране задержали гражданку РФ. Женщину подозревают в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает РИА Новости.
Россиянку арестовали 11 июня. Согласно материалам, в течение нескольких лет женщина получала деньги из российского фонда, в котором работают сотрудники разведки. Журналисты утверждают, что ее освободят после допроса.
Гражданка России занимает руководящий пост в русской общине в Дании. Также на острове Зеландия она руководит центром для русскоговорящих.
Ранее сотрудники УФСБ по Камчатскому краю задержали подозреваемого в работе на разведку Украины. Задержанный по своей инициативе тайно вышел на связь с СБУ.