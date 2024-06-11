В Дании задержали россиянку по подозрению в шпионаже

По информации датского издания DR.dk, в стране задержали гражданку РФ. Женщину подозревают в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает РИА Новости .

Россиянку арестовали 11 июня. Согласно материалам, в течение нескольких лет женщина получала деньги из российского фонда, в котором работают сотрудники разведки. Журналисты утверждают, что ее освободят после допроса.

Гражданка России занимает руководящий пост в русской общине в Дании. Также на острове Зеландия она руководит центром для русскоговорящих.

Ранее сотрудники УФСБ по Камчатскому краю задержали подозреваемого в работе на разведку Украины. Задержанный по своей инициативе тайно вышел на связь с СБУ.