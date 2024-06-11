Предполагаемый пособник СБУ задержан на Камчатке
Сотрудники камчатского ФСБ задержали подозреваемого в работе на разведку Украины
Сотрудники УФСБ по Камчатскому краю задержали подозреваемого в работе на разведку Украины, пишет ТАСС.
Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, задержанный по своей инициативе тайно вышел на связь с СБУ.
«Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — указано в публикации.
Подозреваемый заключен под стражу.
Ранее сообщалось о задержании военного летчика-пенсионера Михаила Фенько, который передавал Киеву информацию об аэродромах.