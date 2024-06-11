Предполагаемый пособник СБУ задержан на Камчатке

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Сотрудники камчатского ФСБ задержали подозреваемого в работе на разведку Украины

Сотрудники УФСБ по Камчатскому краю задержали подозреваемого в работе на разведку Украины, пишет ТАСС .

Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, задержанный по своей инициативе тайно вышел на связь с СБУ.

«Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — указано в публикации.

Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось о задержании военного летчика-пенсионера Михаила Фенько, который передавал Киеву информацию об аэродромах.