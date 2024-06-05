сегодня в 10:49

Украинцы завербовали летчика-пенсионера для сбора данных об аэропортах в РФ

Бывшего военного летчика-пенсионера Михаила Фенько завербовала СБУ для сбора сведений об аэропортах, расположенных в Калужской и Московской областях, сообщает Mash.

Пенсионер сам нашел украинских кураторов в социальных сетях. Мужчина рассказал, что не поддерживает проводимую Россией спецоперацию и планирует перейти на украинскую сторону.

Фенько хотел летать на самолетах ВСУ и обучать молодых военных.

Перед так называемым «трансфером» пенсионера заставили собрать важную информацию об областных аэропортах, однако его задержала ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов на железной дороге в Крыму. Взрывы готовили пятеро местных жителей по указанию украинской военной разведки.