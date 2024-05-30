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ФСБ предотвратила серию терактов на железной дороге в Крыму

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов на железной дороге в Крыму. Взрывы готовили по указанию украинской военной разведки, сообщает РИА Новости .

Украинская сторона завербовала 5 жителей Крымского полуострова. Задачей преступников была парализация движения поездов военного значения. Также они передавали Киеву информацию о размещении ПВО и данные об обороне Крымского моста.

Все фигуранты дела арестованы, они уже дают признательные показания. Лидером диверсантов оказался гражданин России. Он подорвался на взрывном устройстве при попытке извлечь его из схрона.

Ранее военкор Юрий Котенок показал украинский безэкипажный катер, которые ВС РФ перехватили в Черном море. Тогда российские войска за одни сутки поразили 21 такой катер ВМС Украины.