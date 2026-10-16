Загруженность дорог Подмосковья утром 16 октября достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром в пятницу, 16 октября, составляет 4 балла. Густой туман требует от водителей повышенной внимательности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 16 октября загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей в условиях густого тумана быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.