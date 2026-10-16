Индус разозлился из-за картофельного карри, искусал и побил камнем жену

Разозлившийся из-за приготовленного картофельного карри индус искусал жену, после чего разбил ей голову камнем, женщина в больнице, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет The Times of India, женщина приготовила ужин из продуктов, которые были в доме. Однако ее супруг не оценил этот рецепт, а возмутился, что ему подали такое блюдо.

После этого он несколько раз укусил жену в разные части тела, неоднократно ударил женщину по голове камнем. Когда жертва потеряла сознание, то ее супруг скрылся. Дети нашли маму без сознания и позвали людей на помощь.

Соседи доставили раненую женщину в местный медцентр. Из-за тяжести травм пациентку перевели в окружную больницу.

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