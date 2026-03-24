В Дагестане женщина разбила голову о стену и напала на сотрудников скорой помощи

В Дагестане женщина сначала билась головой о стену, а затем с отверткой в руках напала на медиков, которые приехали ей помочь, сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала | Дагестан» .

Инцидент произошел в Кизляре. Очевидцы заметили странную женщину, которая вела себя истерично и билась головой о стену. Она разбила себе лоб.

Сначала предполагалось, что у женщины судороги, но вскоре выяснилось, что все дело в психическом отклонении. На место вызвали скорую. Медики попытались помочь женщине, но та напала на них.

С собой у пациентки оказалась отвертка. С ее помощью она дала отпор врачам, а затем скрылась в неизвестном направлении.

Информацию о ней передали полиции. Пока что женщина не найдена.

Ранее в Санкт-Петербурге 27-летний мужчина съел разбитый бокал и напал на сотрудников скорой помощи. Он был пьян. Агрессивного мужчину госпитализировали в сопровождении росгвардейцев.

