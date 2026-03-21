Житель Петербурга съел разбитый бокал и напал на сотрудников скорой помощи

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина съел разбитый бокал и напал на сотрудников скорой помощи, сообщает РЕН ТВ .

По словам очевидцев, пьяный молодой человек разбил бокал и начал есть осколки. Прибывшие на вызов медики пытались оказать помощь, но петербуржец вел себя агрессивно и не обращал на них внимание.

На опубликованных кадрах видно, как к карете скорой помощи подходит сотрудник Росгвардии. Сотрудник скорой рассказывает, что мужчина с перебинтованной рукой разбил стекло выкатной двери спецтранспорта.

Агрессивного мужчину госпитализировали в сопровождении росгвардейцев. Водитель скорой помощи обратился с заявлением в полицию.

