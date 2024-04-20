В Дагестане задержали пособницу террориста, обезглавившего полковника МВД

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В Дагестане силовики задержали 48-летнюю пособницу главаря диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Олега Шаляпина, который 10 лет назад пытал и обезглавил экс-полковника МВД Айтемира Салимгереева, сообщает SHOT .

Липу М. обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. С 2014 по 2015 годы женщина обеспечивала питьевой водой и продуктами террориста-диверсанта Шаляпина.

В июле 2014 года Шаляпин совместно с другими членами банды вломились в дом полковника МВД в отставке Айтемира Салимгереева, пытали его, а затем обезглавили.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Липе грозит 15 лет тюремного заключения.

Ранее глава религиозной общины «Даркей Шалом» раввин Довид Карпов рассказал о ликвидации террориста у синагоги в столичном районе Отрадное.