Раввин Карпов рассказал о ликвидации террориста у синагоги в столичном Отрадном

Подозреваемый в подготовке теракта, которого ранее ликвидировали силовики, мог готовить нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом», расположенную в московском районе Отрадное, сообщает РИА Новости.

Глава религиозной общины «Даркей Шалом» раввин Довид Карпов отметил, что террориста задержали на Березовой аллее в нескольких минутах езды от синагоги.

«В синагогу приезжали правоохранители, расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами, но меня тогда в синагоге не было, их встретила охрана». Довид Карпов Глава религиозной общины «Даркей Шалом»

Раввин отметил, что у террористов, которых ликвидировали в Калужской области, обнаружили карту. На ней точкой отметили синагогу «Даркей Шалом».

Ранее ФСБ сообщила о пресечении в Москве готовящегося теракта в культовом еврейском учреждении в момент массового скопления граждан. Задержанным оказался уроженец Средней Азии, который разделял экстремистскую идеологию.