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В Дагестане в момент получения взятки был задержан руководитель вуза

Ректора и работников администрации одного из государственных университетов Дагестана задержали с поличным в момент получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ректор вместе с сотрудниками администрации университета создали систему получения и передачи взяток. За деньги решались различные проблемы абитуриентов, студентов, связанные с поступлением на учебу и сдачу сессий.

Еще подозреваемые создавали подложные документы. Они занимались хищением бюджета, который выделялся университету.

24 июня во время оперативных мероприятий работников задержали с поличным в момент, когда они получали деньги за оказание помощи в поступлении в вуз. В момент обысков в служебных кабинетах нашли более пяти млн рублей.

Рядом со средствами лежали записки. Там студенты писали, за что дают деньги, например, за сдачу сессии, перевода на индивидуальный график обучения или зачисление в вуз.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).